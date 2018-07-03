الأحساء 19 شوال 1439 هـ الموافق03 يوليو 2018 م واسيحتفي نادي الأحساء الأدبي مساء غدٍ , بمجموعة من شعراء المحافظة الذين فازوا بجوائز عالمية في مختلف المحافل، لا سيما " مسارات الشعر العربي الفصيح "، وذلك في مقر النادي بالمحافظة.وأوضح رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري, أن تكريم هذه الكوكبة من الشعراء يأتي لأهمية ومكانة الشعر والشعراء، من خلال الرسالة والإنجازات التي تحسب وتسجل للوطن، مشيراً إلى المسؤولية التي تقع على النادي الأدبي تجاه المثقفين والأدباء في المسارات والأنشطة الثقافية المتنوعة.// انتهى //15:57ت م0135