الطائف 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسأشعلت خيمة "تعاكظ الفنون والثقافة والأدب" بفعاليات سوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة, التنافس في فنون الخطابة والشعر والإلقاء، وتشرف عليها الهيئة العامة للثقافة وفرع جمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف، التي جذبت زوار السوق بمناشطها المميزة التي أصبحت تظاهرة مهمة حيث تبدأ باستقبال مرتاديها مرحبة يومياً للاستمتاع بما تقدمه هذه الخيمة من عروض شعبية لمختلف الفرق التي تقدم ألواناً فنية منوعة ، إضافة للفقرات المسرحية والأمسيات الغنائية للفنانين الشباب .كما تضم الخيمة عدداً من المعارض مثل : معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفوتوغرافي وركن تبادل الكتب والمرسم الحر بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات التشكيليين، وركن الخط العربي الذي يتواجد به عدد من الخطاطين المميزين على مستوى المملكة، إضافة لتقديم عدد من العروض الشعبية للجاليات العربية وسط تفاعل كبير من الحضور الذي تمتلئ به جنبات الخيمة .ويتولى "الحكواتي" دوره في سرد القصص والحكايات الممتعة والمشوقة، وتقديم نخبة من الأصوات المميزة والواعدة في مختلف المشاركات التي تستضيفها الخيمة يومياً، كما تقدم خيمة تعاكظ الفنون والثقافة والأدب بسوق عكاظ ورش يومية للفنون التشكيلية بوجود فنانين كبار ومشهورين .// انتهى //18:56ت م0208