طبرجل 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, اجتماع المجلس المحلي والبلدي بمحافظة طبرجل, وذلك ضمن الزيارة التفقدية لسموه على محافظات ومراكز المنطقة .وبدء الاجتماع بكلمة لسمو الأمير بدر بن سلطان الذي أثنى فيها على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في كل بقاع هذه الارض المباركة .بعد ذلك, تمت مناقشة جدول الأعمال المعد لذلك، تضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة .وأكد سمو أمير منطقة الجوف, أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي، لدورهما المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً سموه بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وفي نهاية الاجتماع اتخذت التوصيات اللازمة.حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن عبدالصمد, ومحافظ طبرجل المكلف عبيد بن الفليح الحربي, ومديري الإدارات الخدمية .// انتهى //19:17ت م0211