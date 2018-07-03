الدمام 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسوقعت جمعية البركة الخيرية بالدمام مؤخراً اتفاقية " لتقديم الوجبات " مع إحدى الجهات الخيرية، بحضور المدير التنفيذي للجمعية أحمد بن يحى الزهراني ومدير إدارة الموارد المالية والمشرف على العلاقات العامة والإعلام سعد الأحمري، وذلك في مقر الجمعية الرئيس بالدمام.وتضمنت الاتفاقية التي وقعها من جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبد العزيز الشلالي، فيما وقعها من جانب الشركة المتعاونة رئيس مجلس إدارتها هيثم علي الهاشم, تخصيص ريال عن كل فاتورة لدى سلسة مطاعم الشركة بجميع فروعها بحيث تودع في حساب وقف الساعي ما نسبته 40 % من المجموع والصدقة العامة ما نسبته 60% من المجموع، كما تتضمن هذه الشراكة الاستفادة من خبرات الطرف الثاني في مجاله لصالح جمعية البركة الخيرية متى احتاجت ذلك.وأشاد المهندس الشلالي بالدور الاجتماعي والخيري المهم الذي تقدمه شركات القطاع الخاص من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات ودعمها الدائم للعمل الخيري من خلال ما تقدمة من دعم للأسر المحتاجة والأرامل والأيتام والمطلقات, مشيدا بالدور المجتمعي للقطاع الخاص وبمسؤوليته تجاه المجتمع وحرصه على النفع العام والرغبة في التعاون في مسؤولية مشتركة للمساهمة في التنمية المستدامة.من جانبه أكد الهاشم, أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على أهمية الدور الاجتماعي والخيري للشراكة مع الجهات الخيرية والحقيقة، مشيراً إلى أن اختيار جمعية البركة الخيرية يأتي للاحترافية في العمل الخيري من خلال ما تقدمه من خدمات للأسر المحتاجة, مفيدا أن الشراكة لن تألو جهداً للإسهام في جميع الأعمال الخيرية في هذا الوطن الغالي وفي دعم ومساندة هذه الفئة الغالية على الجميع لتكفل لهم تحقيق العيش الكريم والحياة السعيدة.// انتهى //19:24ت م0212