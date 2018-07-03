طبرجل 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مبنى بلدية محافظة طبرجل.وفور وصول سموه مقر المبني, أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، وقص الشريط إيذاناً بافتتاحه، ثم تجول سموه داخل أقسام ومكاتب المبنى الإدارية، مستمعاً من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي لشرح عن المشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 44 ألف متر مربع، وروعي في تصميمه بيئة عمل جاذبة تلبي احتياجات موظفي البلدية ويراعي ظروف ومتطلبات المراجعين.وأعرب المهندس الغامدي باسم منسوبي بلدية محافظة طبرجل, عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف لافتتاحه المبني, ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لمتابعته الدائمة لأعمال الأمانة ومشروعاتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر الافتتاح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, ومحافظ طبرجل عيد بن الفليح الحربي.// انتهى //19:26ت م0213