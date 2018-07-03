الباحة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ، ممثلة في اللجنة التجارية غداً " الملتقى الأول لطفلي المبدع " ، وذلك في مركز العطية مول بمحافظة بلجرشي.وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الباحة عبدالله آل رافع, أن فعاليات الملتقى التي تستمر لمدة شهر ، يأتي ضمن فعاليات صيف بلجرشي لهذا العام .من جانبها, أفادت المشرفة على الملتقى أمل الغامدي, أن الملتقى يشتمل مسرح للطفل وركن لوحدة الفضاء وركن التصوير وركن الرمال وركن الموسيقى وركن الألعاب، إضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الترفيهية والتعليمة للأطفال, داعية أهالي وزوار بلجرشي للحضور والاستفادة من هذا الملتقى .// انتهى //19:56ت م0221