صنعاء 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واستمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية " إن قوات من الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات".وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، حيث أسفرت تلك الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة جند غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.وأضاف أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام, أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي.// انتهى //21:17ت م0237