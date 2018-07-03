واشنطن 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسأجرى وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايكل بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات هاتفية اليوم.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويريت في بيان صحفي صادر اليوم " إن الجانبين ناقشا الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بسوريا وكوريا الشمالية".// انتهى //21:29ت م0238