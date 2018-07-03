عام / وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يناقشان الاجتماع المرتقب بين الرئيسين ترامب وبوتين
الثلاثاء 1439/10/19 هـ الموافق 2018/07/03 م واس
واشنطن 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واس
أجرى وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايكل بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات هاتفية اليوم.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويريت في بيان صحفي صادر اليوم " إن الجانبين ناقشا الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بسوريا وكوريا الشمالية".
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