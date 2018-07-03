القاهرة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في مدينة برلين جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريح له، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وإمكانيات تطويرها وتعزيزها لا سيما في مجال التعاون الأمني.وأضاف أبو زيد أن شكري استعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، والهجرة غير الشرعية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، خاصة في مجال التدريب وتوفير المعدات وتبادل المعلومات.وأشار المتحدث إلى أن وزير الداخلية الألماني نوّه بتعدد مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال منع خروج موجات الهجرة غير الشرعية عبر الموانئ والحدود المصرية.من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية المصري خلال زيارته اليوم إلى برلين مع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية النائب رالف براوكزيبه، جهود مصر في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والرؤية المصرية الداعمة لتحقيق الاستقرار والتوصل لتسويات سياسية لعدد من أزمات المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا واليمن.// انتهى //21:33ت م0239