جازان 19 شوال 1439هـ الموافق 3 يوليو 2018م واسأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات ،والله ولي التوفيق.// للصحف فقط // // انتهى //21:37ت م0240