عام / الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر الميليشات الحوثية على محافظة العارضة بمنطقة جازان // للصحف فقط //
الثلاثاء 1439/10/19 هـ الموافق 2018/07/03 م واس
جازان 19 شوال 1439هـ الموافق 3 يوليو 2018م واس
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات ،والله ولي التوفيق.
// للصحف فقط // // انتهى //
21:37ت م
0240