عمان 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسأكدت الحكومة الأردنة اليوم عودة المفاوضات بين المعارضة السورية والجانب الروسي بعد أن توقفت لمدة يوم.وقالت الناطق باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في تصريح صحفي اليوم " إن وساطة أردنية أثمرت أخيراً عن عودة المفاوضات بين الطرفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تفاوض موسعة تمثل الجنوب بشكل كامل للوصول إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء ويضمن سلامة الأهالي لتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي".// انتهى //21:38ت م0241