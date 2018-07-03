نيويورك 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجع متأثرة بانخفاض أسهم أبل وفيسبوك وغيرهما في قطاع التكنولوجيا .وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 132.36 نقطة، أو ما يعادل 0.54 بالمئة، إلى 24174.82 نقطة، كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.49 نقطة تعادل 0.49 بالمئة إلى 2713.22 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 65.01 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 7502.67 نقطة.// انتهى //22:57ت م0246