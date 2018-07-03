أبها 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسشهد مسرح المفتاحة بأبها مساء اليوم إقامة الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً وبحضور جماهيري كبير ملأ جنبات مسرح المفتاحة وتفاعل بشكل مميز مع روائع الطرب العربي التي قدمتها الفرقة المصرية.واشتملت الأمسية على عدد من الجمل الموسيقية من روائع الفن المصري .يذكر أن هذه الأمسية تعد الثانية التي تستضيف فيها الهيئة العامة للثقافة فرقة دار الأوبرا المصرية بعد الاستضافة الأولى في شهر أبريل الماضي التي أقيمت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض .// انتهى //23:29ت م0247