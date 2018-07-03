جدة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المكسيكية المتحدة.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //23:53ت م0250