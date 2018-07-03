جدة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المكسيكية المتحدة.وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //23:54ت م0251