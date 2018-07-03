الرياض 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة العميل في وفاة محمد بن صالح العميل - رحمه الله - .

وسأل سموه اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة العميل عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

// انتهى //

23:57ت م

0252