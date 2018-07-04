جيزان 19 شوال 1439هـ الموافق 03 يوليو 2018م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمسرح غرفة جازان مساء اليوم ، حفل تكريم متطوعي ومتطوعات فعالية "شاطئ النور " ، التي نفذتها الهيئة العامة للترفيه خلال أيام عيد الفطر المبارك .وألقى أمين عام مجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي كلمة استعرض خلالها الدور الفاعل لشباب وفتيات منطقة جازان في المناسبات كافة التي تشهدها المنطقة ، مبرزًا دور الفرق التطوعية في التضحية بأوقاتهم وبذل الجهود الكبيرة في تنظيم الفعاليات ، مؤكدًا استعداد شباب وفتيات جازان لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة من خلال ما يمتلكوه من قدرات وإمكانات وحب للوطن .وأعرب عن تقدير مجلس شباب جازان والمتطوعين والمتطوعات لسمو نائب أمير منطقة جازان لدعمه ومساندته الدائمة للشباب والفتيات .إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا عن فعالية " شاطئ النور " ، والجهود التي قدمها 80 شاباً وفتاة من المتطوعين والمتطوعات بفرق جازان التطوعية في إدارة وتنظيم آلاف الزوار الذين توافدوا على الكورنيش الشمالي طيلة فترة البرنامج ، حيث أشرف المتطوعون على عمليات دخول وخروج الزوار وتنظيمهم وتوجيه الزائرين وإرشادهم ، مما ساعد في نجاح وتميز البرنامج.كما تابع الحضور عرضًا مماثلاً لمبادرة " سجلني " وهي إحدى مبادرات مجلس شباب جازان ، والتي تم تدشينها بمحافظة العارضة وتهدف لمساعدة خريجي الثانوية العامة في التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية إضافة لتقديم بعض الخدمات الأخرى والاستشارات في التسجيل بالجامعات .وفي ختام الحفل كرّم سمو نائب أمير منطقة جازان المتعاونين مع مجلس شباب جازان في تنظيم فعالية " شاطئ النور ، إلى جانب تكريم المتطوعين والمتطوعات ، فيما جرى الإعلان عن تقديم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مكافأة مالية لكافة المتطوعين والمتطوعات.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين .// انتهى //00:09ت م0253