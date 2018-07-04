موسكو 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واستأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا ، بعد فوزه على نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في دور الـ 16 على ملعب "سبارتاك" بالعاصمة موسكو .وانتهت الأشواط الأصلية بالتعادل بهدف لكل منهما ، حيث تقدمت إنجلترا بهدف عن طريق لاعبها هاري كين بالدقيقة 57 من ضربة جزاء الذي حقق أفضل لاعب في المباراة ، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أدركت كولومبيا هدف التعادل عن طريق لاعبها ياري مينا .وخاض المنتخبان شوطين إضافيين وبقي التعادل سيد الموقف ، فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4-3 ، لتواجه في ربع النهائي منتخب السويد السبت القادم على ملعب سامارا أرينا في مدينة سامارا .وجاء تأهل المنتخبان لهذا الدور، بعدما احتل الكولومبيون المركز الأول بالمجموعة الثامنة ، بينما جاء الإنجليز في المركز الثاني بالمجموعة السابعة خلف بلجيكا ، فيما أدار المباراة الحكم الأمريكي مارك جيجير ، وساعده الحكمان الكندي جو فليتشر ، والأمريكي فرانك انديرسون .ومع نهاية دور الـ 16 يكون ترتيب الهدافين في كأس العالم في كرة القدم 2018 ، 6 أهداف لهاري كاين (إنجلترا) ، و 4 أهداف كريستيانو رونالدو (البرتغال) ، وروميلو لوكاكو (بلجيكا) 3 أهداف ، ودينيس تشيريشيف ، وأرتيم دزيوبا (روسيا) ، ودييغو كوستا (إسبانيا) ، وكيليان مبابي (فرنسا) ، وإدينسون كافاني (الأوروغواي) ، وييري مينا (كولومبيا) هدفان .// انتهى //00:11ت م0254