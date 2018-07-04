أبها 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للثقافة مساء اليوم فعاليات أيامها الثقافية بشارع الفن بمدينة أبها، وسط حضور كثيف من العائلات والفنانين والمبدعين وعدد من المثقفين والأدباء .وفي بداية الحفل ، تجول الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن فهد المزيد على الأجنحة الفنية المشاركة ، واستمع لشرح من الفنانين والفنانات المشاركين عن أبرز المدارس الفنية التي تمثلها أعمالهم ، إضافة إلى اطلاعه على نشاطات مرسم الأطفال المشارك في الفعالية وركن الحرف اليدوية القديمة.وأكد المزيد في كلمته خلال الحفل حرص الهيئة العامة للثقافة على الوصول للجمهور في أماكن تواجده وخصوصاً في المناطق السياحية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تلبي رغبات وأذواق جميع فئات المجتمع.بعد ذلك قدمت فرقة الفنون الشعبية بللسمر عدداً من الألوان الشعبية التي تفاعل معها الحضور، ثم بدأت الفعاليات الأدبية المصاحبة بفعالية " حوارات أدبية" قدمها الأديب علي فايع الألمعي وشارك فيها القاص يحيى العلكمي والشاعر حسن القرني والروائي محمد الشهري ، قرأوا نماذج من إنتاجهم الأدبي .// انتهى //00:16ت م0255