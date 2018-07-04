الرياض 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسنظمت الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم ، فعالية ترفيهية بمدينة الرياض لـ 205 أطفال سوريين وذويهم ، بهدف التخفيف عن معاناتهم ورسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة والفرح على قلوبهم.وقام فريق عمل المفوضية بالرياض برئاسة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة باستقبال الأطفال السوريين وتوزيع الهداية الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ، بمشاركة عدد من منسوبي المفوضية .وحرصت المفوضية على إتاحة الفرصة لمشاركة عدد من المتطوعات والمتطوعين من فريق أجاويد انطلاقاً من دورها في الإسهام في بناء القدرات الوطنية.// انتهى //00:19ت م0256