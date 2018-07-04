جدة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب .// انتهى //00:30ت م0258