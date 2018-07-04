جدة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون .// انتهى //00:30ت م0259