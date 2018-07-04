موروني 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واساستقبل فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة موروني.ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية وشعب القمر المتحدة دوام الرقي والتقدم .وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.// انتهى //00:35ت م0261