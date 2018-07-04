الرباط 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسأجرت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب منية بوستة اليوم بالرباط مباحثات مع مساعد الأمين العام لـمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الأوتشا) رشيد خاليكوف.و سلط الجانبان الضوء خلال المباحثات على المساعدات الإنسانية و الطبية التي يقدمها المغرب للفلسطينيين، من خلال إقامة المستشفى الميداني في قطاع غزة من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية، كما تناولت المباحثات برامج المساعدات الإنسانية والفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع المغرب والهيئة الأممية.وشدد الجانب المغربي على أهمية ربط المساعدات الإنسانية ببرامج التنمية، وكذا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والاستقرار في العالم.// انتهى //02:07ت م0263