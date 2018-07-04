موسكو 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم وفدًا من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ريتشارد شيلبي في العاصمة موسكو.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أعرب عن أمله بأن زيارة الوفد البرلماني الأمريكي إلى روسيا سوف ترمز إلى استئناف العلاقات بين برلماني البلدين، واعتبر أن استئناف الحوار بين البرلمانيين يأتي في وقته عشية لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي بعد أسبوعين.وشدد شيلبي من جانبه على أهمية الحوار بين البلدين.// انتهى //03:33ت م0264