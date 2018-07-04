نيويورك 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسقالت الأمم المتحدة اليوم إن نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد وصلت إلى جنوب السودان بصحبة عدد من المسؤولات رفيعات المستوى من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في تعزيز جهود إحلال السلام والأمن والتنمية المستدامة في البلاد.وأضافت بأن زيارة نائبة الأمين العام تأتي قبيل أيام من احتفال جنوب السودان باستقلاله ليصبح عام 2009 م أحدث دولة في العالم.وتحدثت نائبة الأمين العام في مخيم تابع للأمم المتحدة في مدينة واو في شمال البلاد، مع النازحات المتأثرات بالعنف القائم على نوع الجنس، متعهدة بألّا تتخلى هي وغيرها من كبار القيادات النسائية في المجتمع الدولي عن الأمل في إحلال السلام هناك.وحثت أمينة محمد نساء جنوب السودان على عدم التخلي عن أحلامهن من أجل السلام.وكانت نائبة الأمين العام قد شاركت في قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في موريتانيا، ونقلت رسالة الزعماء الأفارقة إلى القادة في جنوب السودان، وفحواها أنه يجب أن يتغيروا وأن يكونوا مسؤولين عن إحلال السلام في بلادهم.// انتهى //04:03ت م0265