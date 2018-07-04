الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة ،كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف، القصيم، حائل ، الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:03ت م0002