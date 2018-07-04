عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1439/10/20 هـ الموافق 2018/07/04 م واس
الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يهنئ الرئيس الأميركي بذكرى الاستقلال ويشيد بتطور علاقات البلدين
القيادة تهنئ أندريس مانويل لوبيز بمناسبة فوزه في انتخابات المكسيك الرئاسية
المملكة جاهزة لتوفير الإمدادات النفطية عند الحاجة
الملك وولي العهد يعزيان حاكم وولي عهد رأس الخيمة بوفاة الشيخ حمد القاسمي
وزير الداخلية يصل إلى جمهورية القمر المتحدة
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية بالحديدة
وزير الداخلية يستعرض العلاقات والأحداث الدولية مع رئيس موريشيوس بالنيابة
تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية
سفارات إيران.. وكرٌ للإرهاب ونشرٌ للخراب
الأمــم المتـحدة.. عــدو الحقيــقة
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