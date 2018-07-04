الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يهنئ الرئيس الأميركي بذكرى الاستقلال ويشيد بتطور علاقات البلدينالقيادة تهنئ أندريس مانويل لوبيز بمناسبة فوزه في انتخابات المكسيك الرئاسيةالمملكة جاهزة لتوفير الإمدادات النفطية عند الحاجةالملك وولي العهد يعزيان حاكم وولي عهد رأس الخيمة بوفاة الشيخ حمد القاسميوزير الداخلية يصل إلى جمهورية القمر المتحدةمركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية بالحديدةوزير الداخلية يستعرض العلاقات والأحداث الدولية مع رئيس موريشيوس بالنيابةتأسيس مجلس للتجارة الإلكترونيةسفارات إيران.. وكرٌ للإرهاب ونشرٌ للخرابالأمــم المتـحدة.. عــدو الحقيــقة// يتبع //06:15ت م0003