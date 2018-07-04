وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي.وجاءت افتتاحية صحيفة " الرياض " تحت عنوان ( الاتزان ) إذ قالت: الأدوار التي تقوم بها المملكة أدوار غير اعتيادية لا تقتصر على التنمية المحلية المعززة بخطط طموحة تتمثل في رؤية 2030 التي هي هدف نعمل للوصول إليه ومن خلاله إلى تغيير اقتصادي اجتماعي نحو مستقبل أفضل، فتلك الأدوار تتعدى الحدود إلى العالمية عندما نصبح ركيزة استقرار سياسي واقتصادي فاعل كشريك موثوق في صناعة القرار الإقليمي والعالمي.وأوضحت : الاعتماد على المملكة من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين جاء نتاج سياسات متزنة، هي سمة أصيلة في الفكر السياسي والاقتصادي السعودي الذي أصبح بفضل الله عز وجل ثم بالحكمة والفكر المستنير والخبرات المتراكمة في التعامل مع الأحداث لقيادتنا مؤهل كل التأهيل لأن يضع بصمة متميزة أضحت شعاراً يتم الاستشهاد به في كل تعامل مسؤول يفضي إلى نتائج باهرة لا تقتصر نتائجها على الداخل فقط وإنما يتعداه إلى العالم.جلسة مجلس الوزراء يوم أمس خير شاهد على عمق وحسن تدبير السياسة السعودية بمختلف اتجاهاتها، فهي قد شملت على العديد من المواضيع التي تعطي القاصي والداني صورة مفصلة عن الأدوار المهمة جداً التي تقوم بها المملكة، فمن دعم المحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي إلى الاهتمام بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار والاهتمام بأمور العالم الإسلامي ككل ومن خلال رعاية الحرمين الشريفين والمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.وختمت : أدوار لا تستطيع دولة بمفردها القيام بها مجتمعة ولكن دولتنا - حفظها الله - تستطيع؛ كونها تضع كل تلك الأعمال في دائرة اهتمام واحدة وتعمل بكل جد وإخلاص من أجل إنجاز تلك المهام بكل جد وإخلاص. المملكة دولة فريدة من نوعها وفي مسؤولياتها التي تقوم بها خير قيام وبشهادة كل العالم.// يتبع //06:16ت م0004