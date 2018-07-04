وفي موضوع آخر، قالت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( طهران عاصمة الارهاب العالمي ) : يكاد لا يمضي يوم دون ان تكشف التقارير والاحداث الدولية ضلوع النضام الإيراني في التخطيط لأعمال إرهابية دعماً لأجنداته الشيطانية الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار إقليماً ودولياً كجزء اساسي من سياساته الخارجية .وبينت أن الأمر الذي أثبت أن النظام متعطش لإراقة الدماء من خلال التخطيط الممنهج للقيام بالأعمال الإرهابية وممارسة اللإرهاب بكافة اشكاله وعلى جميع الاصعدة.فسياسة الولي الفقية تطمع الى فرض الهيمنة وتوسيع رقعة نفوذها في المنطقة ومن البراهين على ذالك وخلال 24 ساعة الماضية فقط ، احبطة السلطات الأمنية في بالجيكيا مخططاً إرهابياً لتفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس ، إضافة الى تقرير صحيفة التايمز البريطانية أمس الاول ، الذي كشف بالأدلة والوثائق ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدريب المئات من المقاتلي حركة طالبان في افغانستان داخل أكاديميات قوات الحرس الثوري في مدن إيرانية، على تجهيز المفخخات ، وعمليات الانتحارية والإرهابية بكافة اشكالها وهذا جزء يسير من الاهداف الوحشية لهذا النظام الدموي .// انتهى //06:16ت م0005