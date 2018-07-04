طرابلس 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسلقي سبعة مهاجرين على الأقل مصرعهم من بينهم طفلان كانوا في قارب قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، بحسب ما أعلنه خفر السواحل الليبي.وأوضح ضابط البحرية رامي غميضأنه تم إنقاذ 123 مهاجرًا آخرين حيث سيتم نقلهم إلى مركز احتجاز في العاصمة الليبية.وتعد ليبيا المضطربة نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.// انتهى //07:01ت م0007