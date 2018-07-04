طرابلس 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بلقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، سفير مملكة هولندا إيريك ستراتينغ بمناسبة انتهاء أعماله، وبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية والعلاقة الثنائية بين البلدين.وتطرقت إلى لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، نائب رئيس البعثة من السفارة البريطانية بليبيا أنجس ماكي، وبحثا سبل التعاون بين ليبيا وبريطانيا فيما يخصفرص الاستثمار و دعم المؤسسة في مجالات عدة، فضلاً عن مناقشة ملف الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا.ونوهت إلى لقاء برلماني ليبي مصري بشأن أزمة منفذ السلوم البري، موضحة استقبال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال وفدًا من مجلس النواب الليبي.وأشارت إلى استمرار الجيش اليمني في تقدمه بمعاونة التحالف العربي في عدة جبهات.وتناولت صحف ليبيا استمرار الأزمة السياسية العراقية مع بدء العد اليدوي لنتائج الانتخابات في محافظة كركوك.// انتهى //07:46ت م0009