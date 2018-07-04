بيروت 20 شوال 1439 هـ الموافق 4 يوليو 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على اللقاءات التي يعقدها الرئيس اللبناني ميشال عون مع القيادات السياسية لتذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون الاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة فيما تنشط المساعي لتبريد الأجواء بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في إطار الجهود التي تبذل لتهدئة الساحة السياسية.وأشارت صحف الأربعاء إلى إعلان الرئاسة الفلسطينية أمس، أن قرار إسرائيل اقتطاع قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أموال الضرائب هو بمثابة إعلان حرب.وتحدثت عن إعلان الناطق باسم مقاتلي المعارضة في سوريا إبراهيم الجباوي بأن مفاوضين من المعارضة بدأوا أمس جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس في شأن اتفاق سلام في جنوب سوريا يقضي بتسليم المقاتلين أسلحتهم والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.ولفتت الصحف الى قيام دولة الامارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات تتضمن تحديد وتجميد حسابات وأصول تسعة أشخاص وكيانات إيرانية تدرجهم على قائمة الإرهاب.وأوردت إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن اكتشاف عدد من الأنفاق ومصادرة أسلحة وتفكيك الغام واستهداف إرهابيين ضمن عملية سيناء 2018م ضد الجماعات المتشددة.ولفتت صحف لبنان إلى إعلان السلطات النمساوية أنها ستنزع الحصانة عن دبلوماسي إيراني في سفارة طهران إثر القبض عليه في المانيا أخيرًا في إطار الاتهام بالتخطيط لهجوم إرهابي ضد اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.// انتهى //10:18ت م0019