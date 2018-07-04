الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأنشأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مكتب خدمة العملاء، الذي يعنى بتقديم خدمة شاملة لجميع طلبات العملاء، ويسعى لإيصال صوت العميل إلى جميع المسؤولين بالمؤسسة والكليات والمعاهد التابعة لها، إلى جانب تقديم الإفادة دون عناء الحضور للجهة، وذلك من خلال تلقى طلبات واستفسارات وشكاوى وبلاغات وملاحظات جميع العملاء وكل من له علاقة بالمؤسسة وذلك عبر عدة قنوات "اتصالات، بريد إلكتروني، تواصل معنا، ويعمل على مدار 24 ساعة.ويحظى المكتب بمتابعة مباشرة وحرص من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، إذ شدد على سرعة انجاز العمل بجودة وشفافية عالية لجميع المستفيدين، حيث يصدر عن مكتب خدمة العملاء تقارير واحصائيات دورية لإبراز القضايا في الميدان ووضع آليه لمعالجة الخلل والقصور ـ إن وجد ـ ليساعد على توفير المعلومات واتخاذ القرارات السليمة، وللمكتب منسقين في جميع إدارات المؤسسة.يذكر أن مكتب خدمة العملاء تلقى خلال الثلاثة أشهر الماضية ما يزيد عن 7100 اتصالا هاتفياً وبريد الالكتروني، حيث بلغت نسبة تجاوب الإدارات في الإجابة على الاستفسارات وتنفيذ الطلبات والمعاملات 98%، حقق خلالها مؤشر الأداء العام بمكتب خدمة العملاء بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 98.2%، كما شملت المؤشرات على الأداء العام وجودة الخدمة وحجم العمل وسرعة الانجاز.// انتهى //10:25ت م0020