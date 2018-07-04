رام الله 20 شوال 1439 هـ الموافق04 يوليو 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية التي لن يقايض عليها، ولن يقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها.وتحدثت صحف الأربعاء عن مطالبة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، المجتمع الدولي بتوفير حماية للمعتقلين وبإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية، هو خط أحمر وبمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.وأوردت خبر اقتحام مجموعات من المستوطنين اليهود المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.ونشرت إدانة الجامعة العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـي تجمعهـا إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية، داعية الجهات الدولية والحقوقية التصدي لهذا القرار الذي الجائر.ورصدت صحف فلسطين مطالبة الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم المضي قدمًا في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.// انتهى //10:27ت م0021