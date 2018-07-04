الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسانطلق أمس الأول البرنامج العلمي الذي نفذه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا في المدة 3 - 13 يوليو 2018م في عدة مدن إندونيسية.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أنّ البرنامج العلمي الذي ينفذه المركز يتضمن تنفيذ 13 دورة تدريبية، في 9 موضوعات تشمل: إدارة المؤسسات اللغوية، وطرق البحث العلمي في الأدب والتراث العربي، ومكانة اللغة العربية في عصر العولمة، وطرق البحث البلاغي في القرآن الكريم، ومهارات التواصل اللغوية، وأهمية اللغة العربية للتفقه في الدين الإسلامي، والطريقة السهلة في تعليم التراكيب العربية، والإملاء والتحرير العربي، ويقدمها ثلاثة من الأساتذة السعوديين المتخصصين، وهم: الدكتور عبدالكريم العبدالكريم، والدكتور محمد اللويمي، و الدكتور علي المعيوف، وذلك في أربع جامعات إندونيسية في مدينتي جاكرتا ومالانج.وبين الوشمي أن المركز يشارك أيضاً في مؤتمر بمدينة اتشيه، بالإضافة إلى عدة فعاليات في مدينة مالانج، تتضمن محاضرات ودورات بالشراكة مع الجامعات الإندونيسية واتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا.يذكر أن المركز يعتزم تنفيذ ملتقى تنسيقي لكليات اللغة العربية وأقسامها في السعودية وإندونيسيا في الرياض، يشترك فيه رؤساء أقسام اللغة العربية في إندونيسيا على غرار ما نفذه المركز مع جمهورية الصين.// انتهى //10:34ت م0022