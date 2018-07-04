الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسنجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في إنقاذ طفلة عمرها سنتين ونصف ابتلعت قطعة معدنية.وأوضحت "صحة الجوف" أن الأشعة أظهرت وجود قطعة معدنية تسد مدخل المريء، وسببت للطفلة مشكلات تنفسية، حيث تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر من استخراج جسم معدني غريب من القصبة الهوائية الرئيسية اليمنى للطفلة من خلال المنظار الرئوي الصلب بنجاح - ولله الحمد -.يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي تبلغ سعته السريرية 300 سرير، وأجرى خلال الشهر الماضي 91 عملية جراحية، من بينها 73 عملية جراحة اليوم الواحد.// انتهى //10:37ت م0023