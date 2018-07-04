الخرطوم 20 شوال 1439 هـ الموافق 4 يوليه 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استياء الخارجية السودانية من التحذير الذي أعلنته السفارة الأمريكية بالخرطوم لرعاياها في البلاد بإعادة النظر في السفر للسودان والتنقل بين إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بحجة وجود تهديدات إرهابية وانعدام للأمن في دارفور.وتطرقت صحف الأربعاء إلى إعلان السودان أمس، غرق أحد القوارب بالبحر الأبيض المتوسط شرق شواطئ العاصمة الليبية طرابلس وعلى متنه مواطنون سودانيون ضمن أكثر من 100 راكب من عدة دول.ونقلت عن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أن الفصائل المتقاتلة في دولة جنوب السودان، التزمت بوقف إطلاق النار الموقّع في إعلان الخرطوم.وعرجت على وصف وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، عمليات التعاون الحالية بين السودان ومصر بأنها أقل من المميزات النسبية في البلدين، ودعوته إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بمشروعات مشتركة في مجالات الثروة الحيوانية والعقارات.دوليًا.. نقلت صحف السودان عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله، إن الولايات المتحدة لن تستجيب لدعوات إلغاء أو تغيير - الإدارة التنفيذية للهجرة والجمارك- في خضم الجدل المستمر حول ملف الهجرة.// انتهى //10:38ت م0024