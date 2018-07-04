نجران 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واستواصل جامعة نجران تقديم خدمات القبول والتسجيل عبر الجناح الذي أقامته في مجمع رويال سنتر التجاري بنجران، لتعريف الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة بالتخصصات المناسبة لهم، وكيفية إنهاء إجراءات التسجيل والقبول بالجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري أن الجناح يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بتقديم الخدمات المساعدة لهم لإجراءات تقديم طلب القبول عبر البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أنّ الجناح استقبل منذ اليوم الأول العديد من الزوار، إذ تم تسجيل عدد من طلبات الالتحاق بالجامعة.وأكد الدكتور العمري أن العمادة شرعت مسبقاً في نشر عددٍ من المواد الإرشادية لشرح آلية القبول والتخصصات المتاحة، كما يمكن التواصل عبر حساب العمادة على تويتر والبريد الإلكتروني على مدار الساعة للإجابة عن تساؤلات المتقدمين.// انتهى //10:39ت م0025