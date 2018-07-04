عمّان 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، بدء جولة جديدة من المحادثات بين المعارضة السورية وضباط روس، بشأن اتفاق سلام في جنوب سورية بوساطة أردنية.ونشرت إعلان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، تشكيل لجنة مفاوضات موسعة تمثل الجنوب السوري بشكل كامل، بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ دماء السوريين ويضمن سلامة الأهالي ويهيئ الظروف لحل سياسي نهائي.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على مباحثات يعقدها اليوم في موسكو وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، تتناول وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا الذي يشهد تصعيدًا عسكريًا من قبل الجيش السوري مدعومًا بإسناد روسي ضد معاقل المعارضة السورية.وأشارت الصحف إلى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إقامة أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، بهدف تهويدها وتعزيز مساعي فصلها عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك على وقع قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم مستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.واهتمت ببدء عمليات العد والفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في مايو الماضي، تشمل 500 صندوق، بينها 186 صندوقًا لم ترسل نتائجها إلى بغداد، وفق مصدر رسمي عراقي.وتابعت صحف الأردن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية التي قال إنها تجري بشكل جيد، قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الأسبوع الجاري للبحث في نزع السلاح النووي.// انتهى //10:42ت م0026