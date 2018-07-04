بغداد 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، إلى الابتعاد عن المحاصصة والاعتماد بدلا من ذلك على شخصيات مهنية قادرة على النجاح بمهامها في إدارة دفة الحكومة القادمة.وتطرقت صحف الأربعاء إلى عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي بدأت يوم أمس، في محافظة كركوك كمحطة أولى من المقرر أن تشمل 7 محافظات عراقية، جرى تقديم طعون وشكاوى وتقارير رسمية بشأن نتائجها.ونوهت بقرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من مفوضية الانتخابات.وعرجت الصحف على مناقشة الحكومة العراقية أبرز التحديات الجمركية التي تواجه حركة التجارة وشركات القطاع الخاص.وفي الشأن الدولي.. أبرزت إعلان الخارجية الاميركية عزم واشنطن على دفع إيران إلى تغيير سلوكها عبر وقف صادراتها النفطية بشكل تام.وتطرقت صحف العراق إلى معاناة اللاجئين السوريين من سكان مدينة درعا جنوب سوريا, الذين تقطّعت بهم السبل قرب الحدود الأردنية// انتهى //10:46ت م0027