جنين 20 شوال 1439 هـ الموافق04 يوليو 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، طفلاً فلسطينيًا من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سعيد ياسر زكارنة بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة منزل ذويه، كما داهمت عدة أحياء أخرى في البلدة.وهدمت قوات الاحتلال مسكنين في منطقة أبو النوار البدوية شرق بلدة العيزرية في القدس المحتلة.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في تصريح له اليوم، أن المسكنين يقعان في مكانين مختلفين من منطقة أبو النوار البدوية، وإن عملية الهدم ترافقت مع حشودات وتجهيزات كبيرة لقوات الاحتلال، استعدادًا لهدم الخان الأحمر شرق القدس.// انتهى //10:49ت م0028