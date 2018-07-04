الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسدعمت صحة بيشة منشآتها الصحية بـ 53 طبيباً استشارياً وأخصائياً خلال 9 أشهر الماضية من خلال برنامج الاستقطاب في عدد من التخصصات.واشتملت الكوادر الطبية على " 18 " استشارياً في تخصصات العظام والأطفال والغدد الصماء والسكري وجراحة المسالك وجراحة الأطفال والنساء والولادة والمختبرات والكلى وجراحة المخ والأعصاب والتخدير والعيون والباطنة والجراحة العامة وجراحة المناظير وقسطرة القلب .إضافةً إلى " 35 " طبيباً أخصائياً في تخصصات الطوارئ والكلى والباطنة وأسنان الأطفال والعظام والأمراض الصدرية و طب الأسرة والأسنان وعلاج الجذور والأشعة والعيون والتخدير والطب النفسي والعيون والنساء والولادة والجراحة العامة وجراحة المناظير والأسنان وحديثي الولادة والمختبرات والتجميل والتأهيل الطبي والروماتيزم .يذكر أن صحة بيشة تضم سبعة مستشفيات، وتقدم خدماتها لأهالي محافظات بيشة، وتثليث، وبالقرن، والمراكز التابعة لها بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال 84 مركز رعاية صحية أولية.// انتهى //10:55ت م0029