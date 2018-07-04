عام / صحة بيشة تدعم منشآتها الصحية بـ 53 طبيباً استشارياً وأخصائياً
الأربعاء 1439/10/20 هـ الموافق 2018/07/04 م واس
الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واس
دعمت صحة بيشة منشآتها الصحية بـ 53 طبيباً استشارياً وأخصائياً خلال 9 أشهر الماضية من خلال برنامج الاستقطاب في عدد من التخصصات.
واشتملت الكوادر الطبية على " 18 " استشارياً في تخصصات العظام والأطفال والغدد الصماء والسكري وجراحة المسالك وجراحة الأطفال والنساء والولادة والمختبرات والكلى وجراحة المخ والأعصاب والتخدير والعيون والباطنة والجراحة العامة وجراحة المناظير وقسطرة القلب .
إضافةً إلى " 35 " طبيباً أخصائياً في تخصصات الطوارئ والكلى والباطنة وأسنان الأطفال والعظام والأمراض الصدرية و طب الأسرة والأسنان وعلاج الجذور والأشعة والعيون والتخدير والطب النفسي والعيون والنساء والولادة والجراحة العامة وجراحة المناظير والأسنان وحديثي الولادة والمختبرات والتجميل والتأهيل الطبي والروماتيزم .
يذكر أن صحة بيشة تضم سبعة مستشفيات، وتقدم خدماتها لأهالي محافظات بيشة، وتثليث، وبالقرن، والمراكز التابعة لها بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال 84 مركز رعاية صحية أولية.
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10:55ت م
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