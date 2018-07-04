موسكو 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم، تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات في روسيا خلال حزيران/يونيو الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من عامين.وبحسب تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في روسيا خلال الشهر الماضي إلى 3ر52 نقطة مقابل 1ر54 نقطة خلال أيار/مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 6ر54 نقطة.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات إلى أقل مستوى له منذ منتصف 2016. كما تراجع مؤشر التوظيف في القطاع لأول مرة منذ كانون أول/ديسمبر 2016.وعلى صعيد الأسعار وصل المؤشر الفرعي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2015، ورغم ذلك فإن أسعار البيع لم تزد إلى بنسبة بسيطة حيث انخفضت إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر في ظل ضعف الطلب.// انتهى //10:58ت م0030