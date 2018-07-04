الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية موعد فتح باب التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة، وذلك خلال الفترة من 24 شوال الجاري وحتى 9 من ذي القعدة من العام الجاري.

واشترطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على المرشح أن يتقدم بطلب تعبئة النموذج الخاص بالرابطة المتوفر في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون لدى المرشح رؤية وتصور لما سيقدمه للرابطة، وأن يكون قد أمضى على حصوله على المؤهل في أحد برامج الهيئة أكثر من سنتين، إلى جانب إرفاق السيرة الذاتية من صفحة واحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي أن رابطة خريجي برامج الهيئة هي إحدى المبادرات الرئيسة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الاندماج مع المجتمع وهو محور من محاور التغيير التي تعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، التي من شأنها أن ترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة وخريجي برامجها.

وأشار إلى أن أعضاء الرابطة سيتمتعون بعدد من المميزات منها: برنامج الخصومات ومكتب خدمة الأعضاء، والاستفادة من مكتبة هيئة التخصصات الصحية الإلكترونية، إلى جانب الأولوية في حجز المواعيد في الهيئة، وإبراز النجاحات المهنية للأعضاء.

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10:59ت م

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