مكة المكرمة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسسلمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء اليوم، أول معاملة بلدية لأحد النزلاء بإصلاحية مكة المكرمة وبتفويض رسمي من أمين العاصمة المقدسة بعد التنسيق مع مدير إدارة سجون مكة المكرمة بإنهاء كامل إجراءات المعاملات في الأمانات والبلديات الفرعية نيابة عن السجين.وأوضح مدير عام خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني أن أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت مؤخراً، مبادرة "مطمئنون" لخدمة من ضاقت بهم السبل وأصبحوا داخل أسوار السجون ولديهم رعايا يعولونهم، إضافة إلى من غادروا البلاد بغرض الدراسة أو العلاج.ولفت أن هذه المبادرة لاقت اهتمام معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الذي أكد على ضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق اتصال السجناء بالمجتمع الخارجي وتحقيق جميع سبل الراحة لخدمة جميع شرائح المجتمع.// انتهى //11:00ت م0032