بيروت 20 شوال 1439 هـ الموافق 4 يوليو 2018 م واسأعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كرينبول، عن قلقه البالغ بسبب المأساة التي تعرض لها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق.وقال كرينبول، خلال جولته داخل مخيم اليرموك، إن حجم الدمار لا يوازيه إلا القليل جدًا مما شاهده في سنوات عديدة من العمل الإنساني في مختلف مناطق النزاعات.وأضاف، مرة أخرى يتعرض لاجئو فلسطين إلى صدمة التشرد وفقدان الأقارب والمنازل وسبل العيش، مشيرًا إلى أن لاجئي فلسطين في سوريا يعبرون اليوم عن القلق العميق حول ما يخبئه المستقبل القريب والبعيد وحيال احتمالات العودة وإعادة الاعمار.وأكد المفوض العام الإرادة القوية للأونروا لدعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، كما وأكد على استعداد الوكالة لإجراء تقييم أوسع للأوضاع في اليرموك عندما تسمح بذلك الظروف الأمنية وتوفر سبل الوصول العامة.ودعا المفوض العام، المجتمع الدولي للحفاظ على التزامه ودعمه للاجئين الفلسطينيين مطالبا بالإبقاء على برنامج الأونروا للتعليم وعلى الخدمات الأخرى باعتبارها مسألة حقوق وكرامة.الجدير بالذكر أن زيارة المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، إلى مخيم اليرموك هي أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى منذ سنوات.// انتهى //11:07ت م0033