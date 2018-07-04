وارسو 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساحتشد المئات من المتظاهرين، الأربعاء ، أمام مبنى المحكمة العليا في بولندا للإعراب عن مساندتهم لرئيسة المحكمة التي أحيلت للتقاعد عقب سلسلة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اليمينية.وذكرت مصادر إعلامية أن المتظاهرين رددوا النشيد الوطني وهتافات مثل "الدستور"، مشيرين إلى أنه وفقًا للدستور فإن فترة ولاية رئيسة المحكمة مالجورزاتا جيرسدورف تنتهي عام 2020.وأشارت المصادر إلى ن مالجورزاتا /65 عامًا/ أعربت عن شكرها للمتظاهرين، وأكدت أنها تعمل على حماية دستور بولندا وحكم القانون.وتوجه المتظاهرون بعد ذلك صوب القصر الرئاسي للإعراب عن رفضهم للإصلاحات التي تقضي بإحالة القضاة الذين تجاوزت أعمارهم الـ 65 على التقاعد، وهي تشمل 27 قاضيًا بينهم رئيسة المحكمة العليا.// انتهى //12:41ت م0055