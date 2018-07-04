إسلام آباد 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساتفقت باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التعاون الثنائي القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، وبذل جهود مشتركة لدعم السلام في أفغانستان.جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، الليلة الماضية في مكتبه بمقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي، النائبة الرئيسية لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا السفيرة آليس ويلز التي تزور باكستان حاليًا.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الأمن الإقليمي والتعاون بين باكستان وأمريكا.وأكدا على أهمية التعاون المشترك بين باكستان وأمريكا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواصلة العمل بين البلدين على مختلف المستويات.وأشادت السفيرة الأمريكية وفقًا لبيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني بتضحيات الشعب والقوات المسلحة الباكستانية في الحرب على الإرهاب.// انتهى //12:43ت م0056