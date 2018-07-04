القاهرة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأعلنت جامعة الدول العربية اليوم عن تأجيل إطلاق الدراسة الإقليمية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أعدتها الأمانة العامة بالجامعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) التي كان مقررًا إطلاقها غدًا.وشارك في إعداد الدراسة خمس منظمات عربية ودولية، إدراكًا لخطورة هذه القضية في ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال، وتفاقمها في الدول التي تعاني من الاحتلال والإرهاب والنزاعات المسلحة نتيجة ظروف عدم الاستقرار وحالات واللجوء والنزوح التي تشهدها هذه الدول، التي أوجدت قضايا ناشئة في المنطقة العربية من بينها تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.// انتهى //12:49ت م0059